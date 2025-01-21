Мужчина отказался присягнуть Украине и сбежал в Россию

Мужчина рассказал журналистам, что сам родом из Нижегородской области. Его отправили служить в Львовскую область еще в конце 80-х, а к 1995 году он дослужился до прапорщика. Тогда начальник погранотряда Сумской области приказал принять присягу на верность Украине. Боец отказался и ему дали сутки, чтобы покинуть страну.

Как рассказал собеседник, он с супругой и годовалым сыном старались успеть в срок и переехать в Россию. Позже жена вернулась на Украину, а сын вырос и «заделался» оппозиционером. До 2014 года отец общался с ним только по телефону, но недолго.

«Сказал, что тренирует азовцев*, и просил не звонить, мол, за разговоры с русскими его не похвалят. Я ему ответил: «Значит, нет у меня сына, профукал я тебя!» Было очень больно, корил себя», — вспоминает военный.

Ранее сообщалось, что боец ВС РФ спас товарища, попал под гранатометный обстрел и очнулся в морге, удивив врачей и сослуживцев.

*«Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ