Брижит Макрон оказалась записана на сайте налоговой как Жан-Мишель

Брижит Макрон, супруга президента Франции Эммануэля Макрона, зарегистрирована в налоговом реестре как мужчина. Об этом информирует телеканал BFM TV со ссылкой на официального представителя первой леди Франции — Тристана Броме.

Собеседница телеканала пояснила, Недавно Брижит узнала, что на французском налоговом сайте ее пол указан как мужской, а имя — как Жан-Мишель. Первая леди уже направила жалобу по этому поводу.

С 2017 года в обществе активно распространяются слухи о том, что жена президента Франции Макрона является мужчиной, который совершил трансгендерный переход. Эти утверждения неоднократно опровергались как самой Брижит Макрон, так и её супругом Эмануэлем Макроном.

Фильм, подготовленный BFMTV, рассматривает теорию о том, что Брижит Макрон на самом деле является её старшим братом Жаном-Мишелем Троньё. Ранее американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила о своём намерении доказать, что супруга президента Франции является мужчиной.

