Брянский депутат Иванов назвал необходимостью запретить пьяные стримы

По словам депутата Брянской областной думы Михаила Иванова, несмотря на существующий запрет треш-стримов, имеется большое число лазеек в законодательстве. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он подчеркнул, что в целом распитие алкогольных напитков в прямом эфире формально не запрещено, однако является грубейшим нарушением общественной морали и наносит колоссальный вред психическому здоровью не только детей, а также и взрослых зрителей.

По мнению брянского парламентария, это является прямой пропагандой пагубных привычек, противоречащей традиционным духовно-нравственным ценностям. Поэтому необходимо установить жесткий контроль за таким контентом и принять дополнительные меры по защите прав несовершеннолетних, ввести административную ответственность за демонстрацию распития алкоголя в интернет-трансляциях.

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