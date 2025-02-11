Брянский депутат Иванов назвал пособия, которые необходимо увеличить для роста рождаемости

По словам депутата Брянской областной думы Михаила Иванова, решению демографической проблемы в нашей стране поспособствует рост пособий по беременности и родам. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он подчеркнул, что при этом необходимо расширять программу льготной ипотеки для молодых семей с применением механизма жилищных сертификатов, которые можно использовать в качестве первоначального взноса.

По мнению брянского парламентария, также есть смысл рассмотреть варианты расширения оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком для отцов. Доступность детсадов и яслей, то есть очереди в детские сады являются еще одной проблемой, с которой сталкиваются молодые родители.

Ранее Росстат обнародовал обновленные данные о численности населения России.