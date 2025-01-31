Росстат обнародовал обновленные данные о численности населения России

По предварительным данным Росстата, численность населения России на 1 января 2025 года составила 146 млн 28 тыс. 325 человек. За прошедший 2024 год население страны сократилось на 0,08%. Об этом пишет РИА Новости.

В Росстате отметили сокращение численности населения в стране. Однако в 20 регионах, включая Московскую и Ленинградскую области, а также Республику Ингушетия, зафиксирован прирост жителей. Общий рост численности населения отмечен в Северо-Кавказском, Северо-Западном, Центральном и Уральском федеральных округах. Однако в остальных регионах наблюдается незначительное снижение.

На 1 января 2024 года численность населения составляла 146 млн 150,8 тыс. человек. Таким образом, за год произошло небольшое, но заметное сокращение. В Росстате добавили, что приведенные данные не учитывают официальную статистику по Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям.

Эксперты отмечают, что демографическая ситуация остается сложной, несмотря на меры поддержки, направленные на увеличение рождаемости. При этом регионы с традиционно высоким уровнем рождаемости продолжают демонстрировать положительную динамику, компенсируя общее снижение.

Ранее сообщалось о том, что жителей Подмосковья предупредили о морозах на следующей неделе.