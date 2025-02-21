Брянский депутат Иванов осудил продажу фальшивых госнаград на маркетплейсах

По словам депутата Брянской областной думы Михаила Иванова, на маркетплейсах появляется все больше поддельных государственных наград из дешевого материала невысокой стоимостью, однако подобная практика оскорбляет настоящих российских героев, выполняющих боевые задачи в зоне спецоперации, и ее следует прекратить. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что у людей, которые, наживаясь на воинской доблести, продают «победу» и «героизм», нет ни крупицы совести. Таким образом, необходимо штрафовать торговые площадки за каждую проданную поддельную награду.

По мнению брянского парламентария, данное беззаконие необходимо прекратить.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект о запрете продажи опасных автоаксессуаров.