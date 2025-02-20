В РФ захотели запретить продажу опасных детских автоаксессуаров

Роскачество, Росстандарт и депутаты Государственной думы рассматривают возможность введения запрета на продажу суррогатов детских удерживающих устройств (ДУУ) на маркетплейсах, так как такая продукция представляет опасность для жизни и здоровья детей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Роскачество.

Для детских удерживающих устройств обязательными являются нормы, установленные ЕЭК ООН N44-04. Однако наблюдения за маркетплейсами показывают, что на территории России в продаже существуют устройства, которые предлагаются как замены ДУУ, такие как «корректоры лямок ремней безопасности», «направляющие лямки», «адаптеры», «треугольники» и прочие аналогичные товары.

На практике видно, что все обязательные требования, касающиеся введения в оборот различных ДУУ, выполняются. Однако недобросовестные продавцы продолжают реализовывать на рынке суррогаты ДУУ под разными названиями, включая обозначение «аксессуары для детей».

Ранее сообщалось, что в РФ могут запретить заглушки и повысить штраф за непристегнутый ремень.