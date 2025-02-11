Брянский депутат Иванов пояснил опасность пропаганды одиночества для России

«Россия Православная» бьет тревогу в связи с пропагандой одиночества в современном обществе, которая нередко скрыта под видом борьбы с насилием, фактически разрушает традиционные устои и отталкивает молодежь от создания крепких, основанных на вере и любви семей. По словам депутата Брянской облдумы Михаила Иванова, на сегодняшний день отношение к браку, семье и детям разительно изменилось. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что изменение социальных норм и ценностей, размытие возрастных границ, возможно, ведут к переосмыслению роли семьи в обществе. Брак иногда перестает восприниматься как обязательный этап жизненного пути. Важно помнить, что материальное благополучие не должно заменять духовную близость и радость родительства.

По мнению брянского парламентария, сейчас следует больше внимания уделять формированию позитивного образа семьи, где царят любовь, взаимопонимание и поддержка.

Он уточнил, что сегодня изменившиеся приоритеты и интересы молодежи вызывают обеспокоенность. Так, женщины выставляют свою жизнь напоказ в соцсетях, шопоголизм и увлечение антисемейными психологическими курсами также отвлекают от создания семьи и поддержания здоровых отношений. Итогом всего этого становится явное затруднение банального общения и поиска общего языка между полами.

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