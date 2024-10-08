Психолог Дугенцова пояснила пользу одиночества

Одиночество – явление, которое нередко воспринимается как нечто негативное. Психолог Дарья Дугенцова рассказала, может ли одиночество быть полезным, какие преимущества и недостатки оно несет в себе и как отличить здоровое уединение от патологического одиночества. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, одиночество весьма полезно, в особенности для того, чтобы услышать себя и понять, чего мы в действительности хотим и как мы себя используем.

Эксперт уточнила, что в детском возрасте с одиночеством дело обстоит иначе. Так, до шести лет обязательно рядом с ребенком должен быть кто-то взрослый, особенно до трех лет. А после 12 лет одиночество ребенку положено прежде всего для того, чтобы он учился взаимодействовать с самим собой и не терять себя, чувствовать, что ему нравится и не нравится, чтобы на его мнение никто не оказывал влияния.

По ее мнению, не слишком затяжное одиночество в любом случае влияет на человека положительно. Человек в таком состоянии лучше понимает себя, меньше тревожится и раскладывает все в голове по полочкам.

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