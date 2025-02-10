Брянский депутат Иванов призвал запретить «сатанинские» названия организаций

По словам депутата Брянской областной думы Михаила Иванова, магазины с названиями «Люцифер» и «Дьявол» шокируют граждан и разрушают моральные устои. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что подобные названия являются прямым вызовом общественной морали и православным традициям. В связи с этим необходимо внести изменения в законодательство, чтобы запретить регистрацию таких наименований.

По мнению брянского парламентария, необходимо проверять новые названия на соответствие морально-этическим нормам. Если же они противоречат православным ценностям или могут оскорбить чувства верующих, то их следует запрещать.

Ранее сообщалось, что в России хотят ограничить распространение идеологии сатанизма.