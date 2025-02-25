Брянский депутат Иванов считает необходимым повысить пенсии священникам

По словам депутата Брянской областной думы Михаила Иванова, многие священнослужители РПЦ, прежде всего из сельской местности, не успевают «заработать» достаточно трудового стажа до принятия сана, в связи с чем в старости вынуждены жить на маленькую социальную пенсию. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что при этом работа духовенства по уровню ответственности и самоотдачи сопоставима с такими профессиями, как полицейский, учитель или космонавт. В связи с чем в нашей стране необходимо разработать систему поощрения для священнослужителей, то есть за их службу и вклад в духовное развитие общества им должна полагаться доплата к пенсии и дополнительные льготы.

По мнению брянского депутата, решение вопроса пенсионного обеспечения священнослужителей потребует системного подхода и совместных усилий государства, церкви и общества. Так, следует разработать четкие критерии и механизмы финансирования, обеспечить прозрачность и подотчетность в использовании средств.

Ранее он назвал пособия, которые необходимо увеличить для роста рождаемости.