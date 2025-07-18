Бродячий пес вцепился в лицо маленькой девочки

В Иркутской области агрессивная бездомная собака напала на девочку, едва не лишив ее глаза. Как пишет Инфо24, несмотря на обращение в полицию и службу отлова, опасное животное до сих пор свободно бегает по улицам.

Инцидент произошел месяц назад. Ребенок гулял на детской площадке, когда заметил лежащую неподалеку собаку. Девочка попыталась ее погладить, но животное внезапно набросилось, сделав несколько укусов в лицо.

Мать пострадавшей рассказала, что в больнице ребенку срочно зашили рану под глазом и ввели нулевую дозу вакцины от бешенства. Однако на следующий день медики заявили об отсутствии препарата. Только после резкого разговора с врачом вакцину неожиданно «нашли».

Полиция заверила, что передаст материалы в прокуратуру для проверки действий местной администрации. Однако чиновники связались с семьей лишь через две недели, просто уточняя описание собаки. Служба отлова была оповещена, но животное так и не поймали.

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