Бронемашину с кустарной защитой от дронов заметили на фронте

В зоне проведения СВО была замечена бронированная машина, подвергшаяся нестандартной модификации с целью защиты от беспилотных летательных аппаратов-камикадзе. Соответствующие материалы разместил в своем телеграм-канале военный обозреватель Борис Рожин.

На видеозаписи запечатлено передвижение гусеничной техники по грунтовой дороге. Помимо уже привычного для танков защитного «козырька» против дронов, броня машины была усилена со всех сторон дополнительно приваренными металлическими прутьями. Также на машине разместили скрученную колючую проволоку, а ходовая часть была прикрыта резиновыми экранами.

В результате столь интенсивных модификаций установить первоначальный тип бронемашины оказалось затруднительным. Блогер прокомментировал стремление экипажа защитить свою технику, отметив, что избыточной защиты не бывает.

Ранее сообщалось, что военблогер Егор Гузенко опубликовал тревожное видео с автоматом.