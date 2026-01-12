Бронированные животные из Реутова стали лучшими помощниками военных

В подмосковном Реутове налажено необычное производство — пошив специальной амуниции для вьючных ослов, работающих в зоне спецоперации. Подробности об этой диковинке выяснил REGIONS .

Инициатором проекта стал полковник в запасе, ветеран боевых действий Валерий Сайгаков. Его работа наглядно демонстрирует, как армейский опыт прошлых лет и практическая смекалка решают актуальные задачи на передовой.

Выбор ослов не случаен. Эти животные способны бесшумно доставлять грузы по сложной горной или лесистой местности, куда не пройдет техника. Они не выдают себя заметной тепловой сигнатурой, что критически важно в условиях тотальной разведдронов. Однако для эффективной и безопасной работы животным, как и солдатам, требуется надежная экипировка.

Валерий Сайгаков, опираясь на свой опыт, в том числе афганский, создал не просто вьючные сумки, а целые разгрузочные системы — жилеты. Их конструкция позволяет оптимально распределить вес боеприпасов, мин, продовольствия и воды на спине животного, надежно зафиксировать груз и минимизировать риск травм. Это прямое воплощение принципа «сделано для войны» — функционально, прочно и без излишеств. Как отмечает сам мастер, он работал не по абстрактным чертежам, а исходя из реальных потребностей, описанных его сыном и друзьями, служащими на передовой.

Положительные отзывы с линии фронта подтвердили востребованность такой экипировки.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье мать погибшего на СВО бойца лишили пенсии по потере кормильца.