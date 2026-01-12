В Забайкалье мать погибшего на СВО бойца лишили пенсии по потере кормильца

В Забайкальском крае мать военнослужащего, погибшего в ходе специальной военной операции (СВО), лишили положенной ей по закону пенсии по случаю потери кормильца. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Сын женщины участвовал в боевых действиях в 2022 году в составе одного из добровольческих формирований. Боец получил тяжелое ранение и скончался. За свой подвиг он был удостоен государственной награды — медали «За отвагу».

В феврале 2025 года региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ отказало матери в назначении пенсионного обеспечения. Причиной отказа чиновники назвали формальное основание — отсутствие официальных документов, которые бы подтверждали факт пребывания и службы ее сына именно в добровольческом подразделении.

Женщине пришлось обращаться в суд, чтобы через судебные инстанции доказать очевидный факт участия сына в СВО и его героической гибели.

Суд принял сторону заявительницы, подтвердил все обстоятельства и обязал Фонд назначить пенсию. Благодаря этому решению справедливость была восстановлена.

