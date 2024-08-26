Бронштейн: почти сорок новых школ откроют в Подмосковье к началу учебного года

К началу учебного года в Подмосковье откроются 39 новых школ, там будут учиться более 38 тысяч учеников. Об этом в ходе традиционного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства Московской области и главами округов доложил Первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн.

По его словам, в регионе также откроются 40 школ, в которых провели капитальный ремонт. Министр уточнил, что еще 26 школ передадут после первого или второго учебного модуля в октябре и в конце ноября 2024 года. В январе 2025 года откроются после ремонта 16 школ, в следующем году в регионе стартует капремонт еще 14 школ.

«Мы с главами и заместителями глав и начальником Управления образования, со всей командой отрабатывали вопросы перераспределения детей. Понимание есть по каждой школе, тем не менее глав прошу быть внимательными и продолжать в диалоге с родителями разъяснять, почему мы так поступаем и как у ребят будет организована учеба со 2 сентября», — поручил Бронштейн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.