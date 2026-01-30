Странная находка на шведском пляже поставила в тупик пользователей Сети

Пользовательница социальной платформы Reddit под ником поделилась историей загадочной находки, которая многие годы не давала ей покоя. 11 лет назад на безлюдном пляже в Швеции она обнаружила зеленый пластиковый контейнер, внутри которого него лежали две прозрачные пластиковые капсулы, заполненные неизвестной прозрачной жидкостью.

Не зная, что это за предмет и насколько он может быть опасен, женщина решила не трогать контейнер и оставила его на месте, сохранив только фотографии. Спустя годы она выложила снимки в Сеть, чтобы попросить помощи в идентификации. Пользователи начали активно строить догадки.

Одни предполагали, что это часть какого-то старого оборудования, например, фильтра для воды или насоса. Другие выдвинули более экзотическую версию, заявив, что капсулы похожи на антидот от укусов змей, который использовали в середине прошлого века.

Разгадку предоставили знатоки военной истории. Они опознали предмет. Найденный контейнер оказался индивидуальным противохимическим пакетом, который состоял на вооружении польской армии в период с 1970-х по 1990-е годы. Такие пакеты предназначались для оказания первой медицинской помощи военнослужащим в случае поражения отравляющими веществами или химическим оружием.

