Странная находка на шведском пляже поставила в тупик пользователей Сети
Странную находку на безлюдном берегу Швеции опознали как армейский пакет
Пользовательница социальной платформы Reddit под ником поделилась историей загадочной находки, которая многие годы не давала ей покоя. 11 лет назад на безлюдном пляже в Швеции она обнаружила зеленый пластиковый контейнер, внутри которого него лежали две прозрачные пластиковые капсулы, заполненные неизвестной прозрачной жидкостью.
Не зная, что это за предмет и насколько он может быть опасен, женщина решила не трогать контейнер и оставила его на месте, сохранив только фотографии. Спустя годы она выложила снимки в Сеть, чтобы попросить помощи в идентификации. Пользователи начали активно строить догадки.
Одни предполагали, что это часть какого-то старого оборудования, например, фильтра для воды или насоса. Другие выдвинули более экзотическую версию, заявив, что капсулы похожи на антидот от укусов змей, который использовали в середине прошлого века.
Разгадку предоставили знатоки военной истории. Они опознали предмет. Найденный контейнер оказался индивидуальным противохимическим пакетом, который состоял на вооружении польской армии в период с 1970-х по 1990-е годы. Такие пакеты предназначались для оказания первой медицинской помощи военнослужащим в случае поражения отравляющими веществами или химическим оружием.
