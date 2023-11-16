Брошенная сыном в Мексике россиянка будет жить в Воронеже

Оставленная сыном и его супругой в Мексике гражданка РФ Валентина Котова будет жить в Воронеже на съемной квартире. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя областного правительства.

Ранее стало известно, что сын 73-летней пенсионерки оставил мать у посольства РФ в Мехико и уехал со своей женой-украинкой в США по программе для беженцев из Украины. При себе у женщины не было денег. Котова переехала в Мексику в 2022 году вместе с сыном и его супругой, продав в России все имущество.

«Она добирается на поезде, и уже завтра должна быть в городе. Здесь ее встретят сотрудники министерства соцзащиты Воронежской области», – сообщил представитель представительства.

Как отметил источник, женщина выразила желание проживать именно в Воронежской области из-за подходящих ей климатических условий и экономический особенностей региона. Также, представитель правительства отметил, что местные органы власти продолжат оказывать Котовой поддержку.

15 ноября женщина прибыла в Москву. Пенсионерка не может самостоятельно ходить из-за болей в спине – она передвигается на инвалидной коляске. Как ранее сообщил РИА Новости консул Александр Иващенко, Котовой необходимы постоянные уколы. В России у женщины нет родственников. По его словам, сын отказался от общения с российскими дипломатами.

Ранее сенатор Александр Башкин выразил уверенность в том, что Котовой окажут поддержку в России. Он понадеялся, что гражданке РФ помогут волонтерские организации и соцслужбы. Башкин также удивился позиции сына пенсионерки, который оставил ее в столице Мексики.