Бросившая новорожденного в туалете Антальи россиянка собирается бороться за него
Фото: [Медиасток.рф]
Молодая россиянка, родившая и бросившая новорожденную девочку в туалете аэропорта в Анталье, собирается за него бороться. Об этом RT сообщила турецкий адвокат девушки Айшегюль Кюбра Полат.
Отвоевать ребенка россиянке будет непросто: за ним уже выстроилась целая очередь из желающих установить опекунство. Однако девушку это не смущает. По словам ее адвоката, она настроена серьезно и хочет забрать дочь себе. Подзащитная даже дала ей имя: Николь.
Полиции девушка заявила, что о беременности якобы не знала, а ребенка бросила под давлением матери и от шока.
Юрист Полат отметила, что версию россиянки будут проверять врачи.
Напомним, что россиянка родила в аэропорту турецкой Антальи перед вылетом. Она пыталась покинуть страну с матерью, но их вовремя задержали. Новорожденную девочку в туалете нашла уборщица. Ребенок выжил, его госпитализировали.
Ранее в Генконсульстве рассказали о состоянии малышки, брошенной в аэропорту Антальи.