Бросил вызов олигархам: патриарх Кирилл предупредил богатых об ответе за поступки

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с обращением к финансово обеспеченным гражданам. В своей проповеди после богослужения в новоосвященном храме Похвалы Пресвятой Богородицы в московском районе Зябликово он затронул тему материальной ответственности перед ближними, передает РИА Новости.

По словам предстоятеля Русской православной церкви, люди с значительными финансовыми ресурсами несут особую ответственность за распределение этих средств. Патриарх отметил, что помощь не должна ограничиваться кругом деловых партнеров или личных знакомств.

Глава РПЦ подчеркнул, что его обращение имеет целью не эмоциональное побуждение к благотворительности, а напоминание о нравственном долге каждого человека, обладающего материальными возможностями. Патриарх Кирилл призвал состоятельных людей исполнять свои обязательства перед Богом и обществом через практическую помощь нуждающимся.

Ранее сообщалось, что в российском регионе помолились за алкоголиков и наркоманов.