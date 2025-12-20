«Бросили всех на лопатки»: как юные богатыри из Щелково покорили международный татами

Сборная команда из Щелково одержала победу в первом международном юношеском турнире по дзюдо «Битва городов». В решающей схватке подмосковные спортсмены со счетом 13:3 одолели соперников из Нальчика. Итоги соревнований в своем сообщении подвел губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В золотой состав команды вошли четырнадцать дзюдоистов: Илья Топтыгин, Константин Резников, Абубакр Джураев, Алексей Топтыгин, Нико Сурманидзе, Илья Бушуев, Даниял Идармачев, Егор Бохонов, Хаитбек Джураев, Тимур Алиев, Артем Никулин, Абдула Сулейманов, Артур Джигкаев и Денис Кулигин.

«От всей души поздравляю нашу сборную, их тренеров и близких с победой! Ребята, все Подмосковье гордится вами! Желаю дальнейших спортивных успехов и еще больше побед!», — отметил в своем телеграм-канале Андрей Воробьев.

В борьбе за медали турнира встретились 24 клуба из регионов России и восемь зарубежных команд, представлявших США, Францию, Словению, Южную Корею, Монголию, Бразилию, Грецию и Кубу.

