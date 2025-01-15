Бросивший младенца в сугроб блогер Косенко признался в любви к России после своего ареста

Сергей Косенко, российский блогер, который недавно покинул Россию, прокомментировал в своем Instagram (деятельность социальной сети в РФ запрещена) новость о своем заочном аресте. Он выразил надежду, что здравый смысл возобладает. Также он признался в своей любви к России.

15 января 2025 года Басманный суд города Москвы вынес решение о заочном аресте Косенко, который бросил двухмесячного ребёнка в снег, попав в объектив камеры. Обвиняемому предъявлены обвинения по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью и невыполнении родительских обязанностей.

«Люблю Россию и люблю русских людей. И верю, что здравый смысл, добро и позитив в конечном итоге возьмут верх», — написал он.

В январе 2024 года блогер Косенко выложил видео, на котором он бросает в снег своего двухмесячного сына. В связи с этим ему было предъявлено обвинение, и он был объявлен в розыск. Сначала Косенко утверждал, что на видео изображена кукла, а не ребёнок. Однако позже он извинился за публикацию и признал свою вину.