Бросившую младенца в туалете турецкого аэропорта россиянку освободили

Россиянка Екатерина Бурнашкина, которая в октябре прошлого года родила в туалете аэропорта Антальи и бросила девочку, освобождена из тюрьмы после 9 месяцев заключения, пишет SHOT.

Изначально турецкий суд приговорил 19-летнюю девушку к 15 годам тюрьмы за «покушение на убийство», но апелляция изменила приговор — теперь обвинение переквалифицировано на «оставление в опасности».

Эта драматичная история началась 13 октября 2024 года, когда уборщица аэропорта обнаружила в унитазе окровавленного младенца. Камеры видеонаблюдения быстро помогли найти молодую мать — Екатерину задержали вместе с ее собственной матерью. Девочку, которую россиянка успела назвать Николь, госпитализировали.

На суде Бурнашкина утверждала, что не знала о беременности из-за лишнего веса, а позже заявляла, что хочет воспитывать дочь. Однако суд был непреклонен — в феврале ее приговорили к 15 годам.

Тем временем Николь после долгих переговоров удалось перевезти в Россию — 12 июня девочку передали в «гостевую» приемную семью в Подмосковье.

Теперь же ситуация резко изменилась — турецкий суд пересмотрел дело, смягчив обвинение в отношении молодой матери. В своем первом интервью после освобождения Екатерина в слезах целует фотографии дочери на телефоне и говорит, что хочет ее вернуть.

Ранее сообщалось, что жительница Урала убила двухмесячную дочь из-за плача.