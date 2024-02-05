Брухунова отвергла солидное наследство Петросяна

Россияне одолели Татьяну Брухунову вопросами об искренности брака с Евгением Петросяном. Юморист старше помощницы на 44 года, что вызвало вопросы у поклонников. Злые языки говорят, что новая пассия рассматривает комика как источник наследства, пишет портал «Дни.ру» .

Звездные обозреватели нашли несколько сигналов, которые говорят об искренности в отношениях Бурухновой и Петросяна. Пока помощница показывает себя как леди из светского общества, ее муж занимается любимым сыном и дорогими картинами. Но как оказалось, ни деньги, ни дорогое имущество помощницу давно не интересует.

Во время традиционного общения с поклонниками Брухунова отвергла богатое наследство мужа, и намекнула, что ей это не интересно. Она напомнила, что коллекцией картин занимается только ее звездный супруг.

Неизвестно, убедили ли слова Брухуновой подписчиков. Хейтерам стоит помнить, что Петросян и его помощница уже долгие годы вместе работают и строят отношения, хотя о существовании возлюбленной многие узнали лишь после свадьбы в 2019-м. Юморист состоял в браке с Еленой Степаненко, но, как полагают, в какой-то момент предпочел молодую помощницу. Сейчас пара воспитывает общего сына Вагана и не скрывает личную жизнь, а напротив, активно делится событиями.

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