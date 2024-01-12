Брутян обратилась к поклонникам после новостей об иске от Муцениеце

Звезда «Закрытой школы» подала новый иск в суд на бывшего мужа Павла Прилучного. Вскоре после этих известий в сеть вышла молодая жена актера Зепюр Брутян, пишет портал «Дни.ру» .

Павел Прилучный и дети от брака с Агатой Муцениеце, сын Тимофей и дочь Мия, отправились в ОАЭ. Пока актер греется в лучах солнца, коварная актриса подает на него иски в суд. Разбирательства происходят не в первый раз: это связано с оплатой алиментов. Муцениеце хочет пересмотреть условия через суд и получать 1/3 от доходов своего бывшего. Такие новости Прилучный узнал в разгар отпуска с детьми, что насмешило некоторых поклонников.

Однако Зепюр Брутян отреагировала спокойно и не акцентировалась на ситуации.

«Этот год объявили Годом семьи! Вот что действительно важно! Самое ценное, что у нас есть», — отметила актриса.

Подписчики восприняли это как совет Муцениеце, которая столь неожиданно оформила иск.

Напомним, что Прилучный и Муцениеце развелись в 2020 году спустя 10 лет брака. Больше года актера подозревали в романах с другими актрисами, пока он не остановился на Зепюр Брутян. Он познакомился с ней во время съемок проекта «Клетка».

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