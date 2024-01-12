«Пора наказывать»: Высоцкую обругали в Сети за «отказ» от России

Знаменитость более 20 лет замужем за режиссером Андреем Кончаловским. Пара быстро стала жить вместе: у семьи есть особняк в Подмосковье, а также вилла в Тоскане, когда-то принадлежащая аристократической семье Манчини. Ведущая с мужем проживают на две страны. Недавно Высоцкая заявила, какую именно считает домом.

В личном блоге актриса опубликовала снимок атмосферного стола с приятной сервировкой, подписав, что теперь находится дома. Это жутко разозлило патриотично настроенных подписчиков: они считают, что Высоцкая давно отреклась от России.

«Деньги зарабатывают у нас, а тратят на Западе»,«Ну вот, теперь все понятно, где у нее настоящий «дом», «Может пора наказывать всех этих молчунов с двойными стандартами?», – пишут недовольные граждане.

Сама Высоцкая не обращает внимание на нападки пользователей Сети, продолжая жить в прежнем русле и на своих условиях.

Напомним, что семья Высоцкой пережила трагедию: дочь Мария в 2013 году попала в ДТП, и впала в кому. Прошло более 10 лет, как наследница не приходит в сознание. Однако Кончаловский и Высоцкая не теряют надежды, а также держатся друг за друга очень крепко. В 2019-м пара обвенчалась спустя 20 лет брака, доказав, что намерена сохранить свои отношения несмотря ни на что.

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