Буданов рассказал о состоянии своей жены после отравления

Начальник украинского ГУР Кирилл Буданов рассказал о состоянии своей жены Марианны, которую отравили. Об этом пишет РИА Новости 28 ноября.

По словам Буданова, Марианна госпитализирована, но сейчас состояние улучшилось. Супруги ожидают результатов обследования.

Ранее сообщалось, что Марианна, а также несколько сотрудников ГУР были отравлены тяжелыми металлами, в составе мог быть мышьяк и ртуть. Официальная версия пока не названа.