«Будем улетать в любой город»: челябинка везет туристов из Катара через Саудовскую Аравию

Челябинские туристы, застрявшие на круизном лайнере Celestyal Journey у берегов Катара, наконец-то двинулись к дому. В ночь на 9 марта автобусы с россиянами пересекли границу с Саудовской Аравией и теперь направляются в ОАЭ. Часть путешественников едет в Эр-Рияд, часть — в Дубай, откуда попытается улететь на родину.

Одна из пассажирок, владелица челябинской туркомпании «Бригантина» Надежда Лесникова, рассказала, что трансфер через Саудовскую Аравию организовал за свой счет туроператор CruClub. Правда, визу королевства каждому пришлось оплачивать самостоятельно. Туристы других компаний — «Инфофлот» и «ЛаВояж» — пока остаются на лайнере, их операторы еще ведут переговоры о вывозе.

Автобусы выехали из Катара накануне около девяти вечера. К утру они уже прошли границу Саудовской Аравии с ОАЭ. До аэропорта Дубая осталось около 350 километров.

«В 7:40 мы прошли границу Саудовская Аравия — ОАЭ и продолжаем свой путь. Попросили водителей не останавливаться, потому что у туристов из других городов есть вылет на сегодня, — рассказала Надежда. — У нас билеты пока действуют, будем пробовать улететь по ним. С авиакомпанией Flydubai по телефону связаться невозможно, агрегатор не отвечает на запросы. Будем, как и мои туристы, обращаться на стойке в аэропорту и улетать в тот город России, где будут места на борту. Еще два туриста моих с этого лайнера завтра полетят на „Уральских авиалиниях“».

Несмотря на долгую дорогу, путешественники не жалуются: автобус комфортный, есть туалет, вода и даже зарядка для телефонов.

Напомним, круиз должен был завершиться в Дубае еще 2 марта, но из-за начала военного конфликта на Ближнем Востоке судно застряло в столице Катара. На борту находилось около 200 россиян.

Ранее сообщалось, что российских туристов вывозят из ОАЭ в приоритетном порядке.