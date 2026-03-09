«Никого не бросят»: турэксперт развеяла страхи застрявших на Ближнем Востоке

Российские туристы, все еще остающиеся в странах Ближнего Востока из-за обострения конфликта, обязательно вернутся домой. Сейчас над этим работают не только авиакомпании и туроператоры, но и Росавиация с МИД России. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» заявила основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму Mayel Travel Майя Котляр.

По словам эксперта, вывоз организованных туристов идет планомерно и за счет туроператоров — больше половины путешественников с турпакетами уже покинули страны Персидского залива. Она подчеркнула, что никого не бросят: помимо российских авиакомпаний, работают и иностранные перевозчики. Даже несмотря на то, что «Аэрофлот» завершает свою вывозную программу 11 марта, остаются Росавиация и МИД, которые не допустят, чтобы кто-то из россиян остался в зоне конфликта. Главное, по мнению Котляр, — не поддаваться панике.

Особое внимание в Эмиратах, как отметила эксперт, уделяется именно гражданам России. Вывозят в первую очередь наших соотечественников, потому что российский рынок остается ключевым для туристической отрасли региона.

Основная проблема для застрявших сейчас — хаотичность и нерегулярность рейсов. Туристам приходится проявлять терпение и строго следовать указаниям авиакомпаний, туроператоров или турагентств. Котляр пояснила, что многие попадают на борт через «живую очередь» прямо в аэропорту, регистрируясь на месте. Если сегодня мест не хватило — придется ждать следующего рейса.

Ранее сообщалось, что застрявших на Мальдивах и в Таиланде туристов вывезут 13 дополнительными рейсами.