«Будет артистом колонии»: музыканта ансамбля Российской армии задержали за выращивание марихуаны

Музыканта по имени Руслан сдал его новый знакомый, который оказался иностранцем. Мужчины встретились дома у подозреваемого, где употребили наркотик, а позже гость, возвращаясь домой, попался патрульным с красными глазами.

Правоохранители доставили иностранца в отдел, где он и рассказал обо всех предшествующих событиях и добавил, что видел, как дома у его нового друга растут кусты марихуаны. Полицейские переоценили армейского музыканта, и отправили к нему отряд «Гром», который, выломав дверь, обнаружил дома у мужчины четыре нелегальных растения и мешок с уже готовым наркотиком.

«Это не артист, а разведчик — у иноземца узнавал секретную информацию под расслабляющими разговорами!»; «Был артистом армии, будет артистом колонии. Артисты везде нужны»; «Настоящая творческая личность. Музыкант. Интерес к веществам, расширяющим сознание, свойственен артистам», — прокомментировали новость россияне.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области обнаружили тело младшего брата музыканта Дмитрия Свиргунова.