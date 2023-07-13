«Будет артистом колонии»: музыканта ансамбля Российской армии задержали за выращивание марихуаны
Россияне предположили, зачем армейский музыкант употреблял марихуану с иностранцем
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Артиста ансамбля Российской армии им. Александрова задержали за выращивание марихуаны, сообщает Mash.
Музыканта по имени Руслан сдал его новый знакомый, который оказался иностранцем. Мужчины встретились дома у подозреваемого, где употребили наркотик, а позже гость, возвращаясь домой, попался патрульным с красными глазами.
Правоохранители доставили иностранца в отдел, где он и рассказал обо всех предшествующих событиях и добавил, что видел, как дома у его нового друга растут кусты марихуаны. Полицейские переоценили армейского музыканта, и отправили к нему отряд «Гром», который, выломав дверь, обнаружил дома у мужчины четыре нелегальных растения и мешок с уже готовым наркотиком.
«Это не артист, а разведчик — у иноземца узнавал секретную информацию под расслабляющими разговорами!»; «Был артистом армии, будет артистом колонии. Артисты везде нужны»; «Настоящая творческая личность. Музыкант. Интерес к веществам, расширяющим сознание, свойственен артистам», — прокомментировали новость россияне.
Ранее сообщалось, что в Ярославской области обнаружили тело младшего брата музыканта Дмитрия Свиргунова.