«Будет очень неприятно»: психолог рассказала, какие подарки не нравятся никому

Подарки любят получать все. Но что, если презент совершенно не обрадовал, а подарили его, так как «лучше знают, что нужно». И получается: кастрюли на 8 Марта, носки или абонемент в фитнес-клуб на программу по снижению веса на 23 февраля.

Как не превратить праздник в будни и не расстроить именинника, нам рассказала психолог Анна Завгороднева.

Обида в подарок

По ее словам, подарок не должен обижать человека.

«Самыми неприятными презентами будут те, которые не совпали с ожиданиями или не попадают в картину мира и образ жизни человека. Есть много мемов про то, как женщине в 20 лет подарили сковородки, и она себя чувствует разочарованной и расстроенной», — отметила Завгороднева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Такие намеки не могут не расстраивать. Посуда как подарок может напоминать о принятой в обществе социально-культурной роли женщины, уверена психолог.

Несбывшиеся ожидания

Не сбывшиеся ожидания расстраивают не меньше.

«Обещали, что подарят украшение, поездку или деньги, но в итоге дарят что-то другое. А человек уже в предвкушении, уже спланировал отпуск», — пояснила Завгороднева.

Разочарование будет огромно, убеждена собеседница издания. Такие подарки можно назвать токсичными. Тут либо нужно не обещать, либо дарить то, что нужно.

Фото: [ freepik.com ]

Экстремальные подарки

Прыжок с парашютом, прогулка верхом на гнедом скакуне, полет на воздушном шаре или мастер-класс от художника, пишущего свои картины в другом стиле, — все эти знаки внимания оказываются знаками невнимания, продолжила эксперт. Особенно если учесть, что одариваемый совершенно чужд такого рода развлечений.

Дурной тон

А презенты, давно ставшие мемами, говорят о невнимании и формальном подходе, подчеркнула психолог. А одариваемый испытает обиду и досаду.

«Много лет шутят про носки и пену для бритья на 23 февраля. Такой подарок для мужчины может стать большим разочарованием, ведь тот, кто подарил, не задумывается ни о чем. Понятно, что носки и пена для бритья — супернужные вещи, но они и приобретаются легко», — пояснила Завгороднева.

Фото: [ freepik.com ]

Теперь носи всегда

А что делать, если свекровь считает, что невестке стоит одеваться поскромнее, и дарит вышедшие из моды блузки?

«И еще с просьбой это надеть или даже носить на постоянной основе. А эта вещь не вписывается совершенно ни в образ, ни в гардероб. А если она еще и какой-то посыл несет: намекает на то, что дарителю не нравится, как одевается именинник. Это конечно, очень неприятно», — заявила собеседница издания.

По ее словам, иногда таким грешат родители, когда дарят платья подлиннее и шарфик потеплее.

«Мама подарила хорошее платьице по колено, а для дочери это информация, которая обозначает, что родителя не устраивает, какая она. Есть такие подарки, которые не просто неприятно удивят, а еще и станут поводом для обиды и даже для конфликта», — заключила эксперт.

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