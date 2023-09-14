«Будет очень жестко»: экстрасенс рассказала, как вандалы заплатят за разрушение мест силы

Люди идут в паломничество по святым местам и верят, что если забрать кусочек оттуда на удачу, то счастье придет. Так хочется забрать камешек, а еще лучше отломить кусочек от самого идола. Некоторые даже опускаются до откровенного вандализма.

Так, на прошлой неделе из горного парка Рускеала в Карелии украли его главный символ — Марморика Луку. Бронзовую фигурку, которую обожали посетители, унес неизвестный вандал.

Знаменитая ясновидящая Инесса Алиева рассказала, что ждет вора и почему ничего нельзя забирать из разрушенных церквей и других мест силы.

По ее словам, за такое кощунство будет страшное наказание от высших сил.

«Он (Лука — Прим. ред.) был хозяином этого парка. Он всегда с любовью и теплом принимал всех гостей, которые просили у него о помощи, загадывали желания, давали гостинцы. Он был хранителем этого горного парка, хозяином. Тому, кто его украл, будет наказание по заслугам. Если он не вернет его обратно, то с ним может произойти что-то нехорошее. Он сам может исчезнуть точно так же», — заявила Алиева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Экстрасенс добавила, что после таких «шалостей» могут пострадать не только сами вандалы, но и их семьи.

«Те, кто похищают идолов, должны понимать, что после кражи закрутится процесс мести, и это будет очень жестко», — подчеркнула ясновидящая.

Она предупредила, что любителей что-то утащить на память тоже ждет серьезное наказание. Алиева пояснила, что сначала нужно попросить у священного места разрешения и только потом, предварительно оставив откуп, взять на память землю, веточку с дерева или камень.

Духов этого места необходимо поблагодарить. Только тогда, заключила известная экстрасенс, предмет принесет удачу.

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