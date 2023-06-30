«Будет прям, как в кино»: в Госдуме предложили организовать бесплатную перевозку детей до школ в городах РФ

В настоящий момент программа «школьный автобус» успешно работает за пределами городов, в местах, где отсутствует общественный транспорт. Фракция ЛДПР в предложенном законопроекте выступила за то, чтобы расширить зону работы программы и пустить транспорт даже в местах, где есть альтернативные способы добираться до учебных учреждений.

Личный и общественный транспорт в каждодневном использовании для многих семей сильно бьет по бюджету, считают депутаты. К тому же, если государство возьмет на себя обязательство доставлять детей в школы, маршрут станет сильно безопаснее, так как многие семьи отправляют ребенка на учебу пешком.

«И что, это будет прямо как в кино? Толпа детей едет в желтом автобусе?»; «Законопроект отличный, нет слов. Но примут ли — сами же подняли цены на автобусы и метро, а теперь говорят, что это ощутимо для бюджета семьи, надо что-то делать»; «А меня все и так устраивает. Когда на нормальной работе трудишься, отвезти утром детей в школу на машине — не проблема», — прокомментировали новость россияне.

Ранее сообщалось, что акция «Ревизорро» стартовала на автостанциях и маршрутах Подмосковья.