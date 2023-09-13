Будет программировать самого себя: выяснилось, может ли ИИ лишить айтишников работы

Многие отмечают День программиста. Одна из важных задач современных айтишников — развитие искусственного интеллекта. Насколько в этом вопросе продвигаются, узнаем у эксперта.

Основатель и руководитель онлайн-сервисов на базе искусственного интеллекта Руслан Мусин рассказал, какие перспективы есть у этой технологии, и как скоро ИИ научится программировать самого себя.

«Во-первых, искусственный интеллект автоматизирует рабочие процессы. Он может значительно увеличить производительность и эффективность многих отраслей и даже изменить требования к найму сотрудников», — пояснил Мусин в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Вторым плюсом технологии, которая делает ее перспективной, эксперт назвал самообучение: ИИ анализирует большие объемы данных, учится и улучшает свои навыки с течением времени

«В-третьих, стоит отметить возможность скорого самопрограммирования ИИ. Исследования в области автоматического программирования создания ИИ с помощью другого ИИ уже идут, но пока это не так просто. Полная автономия пока не достигнута», — отметил собеседник издания.

Вполне возможно, что в будущем искусственный интеллект лишит работы своих создателей-программистов. Но Мусин смотрит на это оптимистично — будут доступны альтернативы.

«Правильнее рассуждать о том, как ИИ изменит характер работы в IT-индустрии. Он создаст новые возможности, появится спрос на новых специалистов, которые умеют работать с этими технологиями», — заключил эксперт.

Ранее на ВЭФ обсудили вопросы любви при дальнейшем развитии искусственного интеллекта.