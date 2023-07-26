«Будет проще найти работу»: выяснилось, как на судимых бойцах СВО отразится новое решение Верховного суда

Верховный суд РФ признал участие в СВО основанием для освобождения от уголовного наказания. Осужденный за смертельное ДТП ефрейтор Владислав Устинов был освобожден, потому что выполнял боевые задачи в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Юрист Алла Георгиева считает, что освобождение от наказания участников СВО будет полезным, если станет постоянной практикой.

«Граждане, участвующие в спецоперации и которым не место за решеткой, смогут избежать судимости. Эта мера даст шанс стать добропорядочным гражданином своей страны», — поделилась своим мнением Георгиева в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт отметила, что зачастую к людям с криминальным прошлым относятся негативно, не обращая внимание на обстоятельства и причины преступления. Прецедент Верховного суда поможет судимым гражданам «встать на путь исправления с чистой совестью», считает собеседница.

«Им будет проще найти работу, ведь сейчас с судимостью трудоустроиться тяжело. Некоторые возвращаются на прежний путь и вновь нарушают закон потому, что их не принимают в обществе и не дают заработать на содержание семьи», — добавила Георгиева.

При этом юрист считает, что участие в СВО должно быть смягчающим фактором не для всех. Она не поддерживает идею освобождать от наказания осужденных за тяжкие преступления и рецидивистов.

Ранее мы писали о законопроекте, который упрощает сдачу экзамена на водительские права для участников СВО.