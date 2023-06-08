«Будьте готовы предстать перед трибуналом»: европейцы осудили министра обороны Украины за очередную ложь

Пользователи из Европы в комментариях призвали министра отнестись так же к Украине после того, как станет известно, что плотина была взорвана по приказу Владимира Зеленского. Европейцы напомнили Резникову, что подобные действия ранее совершали союзники Украины – США и Великобритания.

«Позже, когда будет доказано, что это сделала Украина, и что Путин не нападал на свою территорию, я надеюсь, что вы также отнесетесь к Украине»; «Кажется, я припоминаю, что Великобритания и США сделали то же самое в Германии во времена Второй мировой войны», – пишут пользователи.

По мнению одного из комментаторов, все заявления министра обороны Украины – ложь. Также Резникову посоветовали подготовиться к трибуналу из-за совершенных им военных преступлений.

«Вы продолжаете повторять одну и ту же ложь снова и снова. Может быть, вы считаете, что, повторяя это, люди в конечном итоге поверят лжи. Вы называете эти вещи военными преступлениями, поэтому, когда выяснится, что это было совершено Украиной, будьте готовы предстать перед трибуналом по военным преступлениям», – заявил один пользователь.

Ранее европейцы резко высказались в адрес министра обороны Украины после его слов о новых истребителях.