Из подмосковной деревни на вершину ИИ: школьник попал топ-50 лучших айтишников России

Ученик из подмосковного Орехово-Зуева совершил настоящий прорыв на федеральном уровне, войдя в число пятидесяти сильнейших юных специалистов по искусственному интеллекту в стране. Десятиклассник Александр Захаров из деревни Новое блестяще выступил на Всероссийской олимпиаде, обойдя более 50 тысяч соперников. Подробности об его успехе узнал REGIONS .

Сначала школьник успешно преодолел отборочный тур, а затем был приглашен на очный этап, который проходил на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана. Там юному программисту предстояло решить две сложные задачи. Первая заключалась в создании системы, способной по изображению товара и его характеристикам определять габариты и вес продукции. Со второй задачей — разработкой системы для извлечения ответов на запросы из больших массивов текста — он также справился блестяще.

Высокий результат обеспечил Александру диплом III степени, который ему лично вручили министр просвещения Сергей Кравцов и вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Эта победа открывает перед талантливым школьником значительные перспективы: льготы при поступлении в ведущие вузы и возможность стажировки в крупных IT-компаниях. Директор его школы Нина Вишнякова особо подчеркнула самостоятельность ученика.

«Наши дети часто добиваются успехов в конкурсах на знание русского языка и литературы. В области искусственного интеллекта раньше они не отличались. Александр сам готовился к олимпиаде, это полностью его заслуга», — рассказала REGIONS директор школы Нина Вишнякова.

В марте Александра ждет новый вызов — заключительный этап Международной олимпиады по искусственному интеллекту, который пройдет в техногородке под Казанью. Уже сейчас молодой разработчик работает над собственным проектом — созданием большой языковой модели, способной решать математические задачи уровня выпускных экзаменов и функционировать автономно, даже на смартфоне без подключения к сети. В своих планах на будущее юноша также видит исследовательскую деятельность и публикацию научных статей в сфере ИИ.

