Будущие учителя столкнутся с новым испытанием: что ждет абитуриентов педвузов с 2027 года

С 2027 года для поступления в педагогические университеты России может потребоваться сдать специальный профильный экзамен. Такое изменение правил анонсировало Министерство просвещения. Об этом сообщает ТАСС.

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил о планах ввести с 2027 года дополнительное вступительное испытание для будущих студентов педагогических вузов. Цель нововведения — отбор наиболее мотивированных абитуриентов и повышение качества подготовки учителей-предметников, особенно в области естественных наук.

В ведомстве подчеркивают, что педагогическое образование остается популярным среди молодежи. Современные программы сделаны с упором на практику: студенты начинают работать с детьми уже со второго курса, проходя стажировки в школах и лагерях.

Среди вузов с самым высоким процентом трудоустройства выпускников по специальности министр назвал университеты в Глазове, Томске, Перми, Шадринске и Екатеринбурге. Новая система отбора призвана поддерживать эту планку, обеспечивая школы кадрами, которые осознанно выбрали профессию и обладают необходимыми знаниями.

