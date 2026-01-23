Будущих отельеров в России начнут обучать в формате авиационных тренажеров

Российский биотехнологический университет на базе института «Высшая школа управления гостеприимством» запускает симуляционные классы для практической подготовки специалистов гостиничной отрасли. Об этом РИА Новости сообщили в гостиничном операторе LeePrime Group, участвующем в проекте.

В рамках инициативы создается лаборатория гостиничного сектора, включающая два учебных пространства, работающих по принципу профессиональных тренажеров. В них студенты смогут отрабатывать управленческие и сервисные навыки в условиях, максимально приближенных к реальной работе отеля. Программа включает отдельные модули, посвященные ресторанному сервису и управлению номерным фондом. Официальный запуск проектной мастерской приурочен ко Дню студента.

Представители LeePrime Group отмечают, что индустрия гостеприимства в России испытывает острый дефицит квалифицированных кадров на фоне задачи по развитию внутреннего туризма. В компании подчеркивают, что классические образовательные программы часто не успевают за изменениями в отрасли, поэтому ключевой акцент делается на сочетание актуальной практики и теоретической базы.

Проект нацелен на формирование кадрового резерва для гостиниц и ресторанов, а также на поддержание стандартов сервиса после ухода с рынка ряда зарубежных операторов. В рамках обучения студенты получают знания от действующих управленцев и топ-менеджеров LeePrime Group, занимающейся управлением объектами гостеприимства.

Институт «Высшая школа управления гостеприимством» был создан в структуре Росбиотеха в начале текущего учебного года. Подготовка ведется по направлениям, связанным с операционной деятельностью отелей, ресторанным бизнесом, сервисом и управлением доходами. Новые лаборатории, как ожидается, позволят студентам глубже погрузиться в реальные процессы гостиничного бизнеса еще на этапе обучения.

