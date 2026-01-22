Карьерный апгрейд 2026: HR-эксперт раскрыл, какие навыки заставят работодателей платить больше

Начало календарного года традиционно становится точкой, когда многие задумываются о карьере: менять ли работу, попросить ли повышение, на какие курсы записаться. Однако современный рынок труда требует не просто обновления анкетных данных, а серьезной трансформации профессионального подхода. HR-специалист Александр Брюхов рассказал REGIONS , какие компетенции будут обладать наибольшим весом в глазах работодателей в 2026 году и на чем стоит сфокусироваться уже в январе, чтобы оставаться востребованным и высокооплачиваемым кадром.

Центральное место в списке актуальных требований занимает цифровая грамотность, которая окончательно перешла из категории преимуществ в разряд базовой гигиены сотрудника. По словам Александра Брюхова, работодатели все чаще ждут от сотрудников не только умения пользоваться офисными программами, но и уверенной работы в онлайн‑сервисах.

«Сегодня норма — когда человек спокойно осваивает новые программы, работает с корпоративными порталами, таск‑трекингом, облачными документами. Это не „плюс“, а базовый уровень. Если кандидат говорит: „Я не очень дружу с компьютером“, — его шансы сильно падают», — отмечает эксперт.

В текущем году специалистам рекомендуют обратить внимание на следующие технические блоки:

углубленная работа с таблицами и массивами данных (сложные формулы, фильтрация, аналитика);

свободное владение инструментами совместного доступа (облачные хранилища и редакторы);

основы информационной безопасности для защиты корпоративных данных;

культура цифрового общения: умение структурировать мысли в почте и мессенджерах без потери смысла.

«Компании смотрят, умеет ли человек использовать ИИ для ускорения рутинных задач — текстов, таблиц, поиска информации. Это не про замену человека, а про его эффективность. Двое делают одно и то же, но тот, кто грамотно подключает ИИ, часто в полтора раза продуктивнее», — отмечает HR.

Параллельно с общими цифровыми навыками на первый план выходит умение взаимодействовать с искусственным интеллектом. Компании больше не ищут «теоретиков» — им нужны сотрудники, способные делегировать нейросетям рутинные процессы.

В части освоения ИИ-инструментов критически важными становятся:

навык формирования точных запросов (промпт-инжиниринг) с указанием стиля и формата;

критическое мышление при проверке фактов, сгенерированных нейросетью;

интеграция ИИ в ежедневные задачи — от подготовки черновиков отчетов до поиска идей для презентаций.

Помимо технологического аспекта, в 2026 году сохраняется жесткий запрос на «гибкие навыки» (soft skills) и адаптивность. Высокая квалификация в узкой нише может быть нивелирована неумением работать в команде или неготовностью быстро переучиваться. Эксперт уверен, что способность к самообучению сегодня важнее, чем багаж знаний пятилетней давности, который стремительно теряет актуальность.

«Конфликтность, неумение договариваться, игнорирование обратной связи часто вредят компании больше, чем нехватка „жестких“ навыков. При прочих равных выберут того, с кем можно работать и кому можно доверить клиентов и команду», — отмечает Александр Брюхов.

Для тех, кто готов начать трансформацию уже в январе, Александр Брюхов советует не пытаться «охватить все» и не покупать десятки курсов сразу. По его словам, лучше выбрать 2–3 ключевых навыка, которые реально повысят ценность в текущей или желаемой роли.

