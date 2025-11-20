Будущих водителей предложили экзаменовать машинами

В новой Стратегии повышения безопасности дорожного движения в РФ предусмотрено рассмотрение вопроса о внедрении автоматизированного приема экзаменов на получение водительских прав. Документ предполагает развитие системы экзаменации, включая технологические решения, способные заменить участие экзаменатора на отдельных этапах. Об этом сообщает ТАСС .

В настоящее время экзамен состоит из теоретической и практической частей, при этом для категорий В, С и D практическая часть проходит в условиях городского движения. Аналогичные автоматизированные системы применяются в ряде стран. По словам члена Общественного совета при МВД Игоря Моржаретто, в Южной Корее компьютер формирует задания и оценивает выполнение упражнений, а инструктор присутствует только в качестве наблюдателя.

Зампред комиссии Общественной палаты РФ Александр Холодов отметил, что автоматизированные площадки уже используются в Европе, Японии, Южной Корее и Казахстане. Он допускает, что в перспективе искусственный интеллект сможет участвовать в предварительной оценке навыков и в условиях города, а также в улучшении структуры теоретических вопросов.

Ранее МВД информировало о разработке комплексов для помощи экзаменаторам во время практических испытаний. Постановление правительства от ноября 2024 года содержит требования к системам автоматизированной оценки, включая контроль разметки, передач, скорости, сигналов поворота и времени выполнения маневров.

Ранее сообщалось, что в России прогнозируют спад телефонного мошенничества через год-полтора.