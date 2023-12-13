«Будущий муж явится во сне»: о чем нужно просить Андрея Первозванного 13 декабря

Православная церковь 13 декабря вспоминает святого апостола Андрея Первозванного, одного из самых близких учеников Иисуса Христа. Он был с Учителем до самого распятия и видел Вознесение Господне. Его считают просветителем, ведь именно Андрей Первозванный всю жизнь нес Слово Божье, а его жизнь является примером доброты и благочестия для всех верующих. В народе этот день называют Андреевым.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала, как правильно провести его, и что в эту дату делать категорически запрещено. По ее словам, 13 декабря во всех храмах проходят традиционные молебны в честь Андрея Первозванного.

«Обязательно сходите в храм и помолитесь святому апостолу о мире в семье, обо всех тех, кто находится на тяжелой и очень важной работе. Святой традиционно считается покровителем воинства. Девушки же могут попросить о том, чтобы апостол помог найти хорошего мужа», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В ночь на Андреев день наши предки бросали сапог за ворота, продолжила ясновидящая, ведь считалось, что в какую сторону «смотрит» носок сапога, оттуда и придет жених.

«Если хотите увидеть жениха во сне, то отломите кусочек хлеба за ужином и положите под подушку. Тем, кто давно одинок, будущий муж обязательно явится во сне», — добавила Мишина.

В этот день не стоит заниматься рукоделием, чтобы не навлечь на себя полосу неудач, уверена ясновидящая.

«Не стоит приглашать гостей, считалось, что можно отдать всю удачу гостю. Нельзя много есть и особенно пить алкоголь, ведь продолжается Рождественский пост. Строжайше запрещено ругаться, если не хотите, чтобы весь следующий год стены дома дрожали от криков и ругани», — заключила собеседница издания.

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