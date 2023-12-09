Встретите любовь на катке: каких знаков зодиака ждет успех в отношениях и работе с 11 по 17 декабря

Гороскоп на неделю с 11 по 17 декабря, который подготовила известная ясновидящая и астролог Инна Мишина , расскажет о самых важных событиях недели для всех знаков зодиака.

Овен

Овнам предстоящая неделя может принести новые возможности в работе. Если есть карьерные амбиции — самое время о них заявить.

Семейным парам неделя обещает очень много событий, которые потребуют вашего внимания. Не исключены небольшие бытовые неприятности, одно хорошо — отношения укрепятся перед лицом проблем.

Одинокие Овны будут заняты собой. Вы погрузитесь в несвойственное вашей натуре тихое созерцание — тут уж не до новых знакомств. Время, проведенное наедине с собой, окажется очень приятным.

Телец

Тельцам придется сосредоточиться на завершении текущих проектов. Несмотря на то, что карьерных идей у вас по-прежнему в избытке, сейчас перед Новым годом их воплотить не удастся. Вам нужно просто немного подождать.

В любви семейных Тельцов ждет очень спокойная и приятная неделя. Проведите вместе с детьми и родственниками, приготовьте что-то вкусное. Главное — делать все вместе.

Тельцы-одиночки окажутся не в настроении для новых знакомств. Вы сейчас поглощены поисками подарков, а также решаете небольшие финансовые проблемы. Однако звезды советуют обязательно найти время для встречи с друзьями — не исключено романтическое знакомство.

Близнецы

Близнецы будут сиять и сыпать креативными идеями. Период хандры закончился, и вы снова в своей стихии. Ваши идеи высоко оценит начальство и отметит новогодней премией.

И семейные, и одинокие Близнецы будут очень привлекательны на предстоящей неделе. Ждите признаний в любви и ежедневных комплиментов.

Фото: [ freepik.com ]

Рак

Ракам стоит быть очень осторожными при принятии рабочих решений на следующей неделе. Вам может казаться, что идея прекрасная, однако есть риск, что ваше решение окажется неверным и может привести к проблемам с руководством.

Неделя, полная романтики, ждет и свободных и семейных Раков. Одиночек ждут волнующие знакомства, а семейные пары будто заново влюбятся друг в друга.

Лев

Ваша кипучая энергия на предстоящей неделе будет очень сильно раздражать коллег, у которых как раз энергии перед праздниками почти не осталось. Просто спокойно делайте свою работу, и тогда стычек в коллективе удастся избежать.

Семейным Львам пора признать, что внимание требуется не только вам, но и вашей второй половине. Предстоящая неделя — это отличное время порадовать любимого человека приятным сюрпризом.

Одинокие Львы как всегда обаятельны и привлекательны. Пользуйтесь своей привлекательностью, однако не забывайте о разборчивости, иначе любовные победы не принесут радости.

Дева

Девы будут очень собраны и серьезны на следующей неделе. Это очень правильный подход к работе в этот период, потому что именно вы не допустите ни одной ошибки.

Семейные Девы запланируют очень много дел на следующей неделе, но есть риск, что многое может пойти не так. Нет, эту неделю нельзя назвать плохой, скорее очень сумбурной.

Одинокие Девы могут встретить интересного человека в парке или на катке. Не упустите свой шанс!

Фото: [ freepik.com ]

Весы

Весь декабрь у Весов будет очень насыщенным, но на предстоящей неделе придется работать вдвое больше, чем обычно. Это необходимо, если хотите к Новому году заработать кругленькую сумму, а звезды вас поддержат.

И семейные Весы, и одинокие не захотят вообще выходить из дома, разве что только на работу. Не заставляйте себя. Посвятите свободное время себе — это пойдет на пользу вашему психологическому состоянию.

Скорпион

Скорпионов ждет очень насыщенная неделя на работе. Там, где другие спасовали перед проблемой, вы справитесь очень легко и быстро. Это вызовет уважение коллег, а начальство может предложить вам повышение.

Семейные Скорпионы почувствуют себя очень счастливыми, ведь период ссор миновал, а отношения прошли проверку на прочность. Не останавливайтесь на достигнутом благополучии, не забывайте удивлять и радовать своего партнера.

Одинокие Скорпионы могут неожиданно в невзрачном коллеге разглядеть очень интересного человека. Присмотритесь, может быть, ваша судьба рядом, а вы просто не замечаете?

Стрелец

Стрельцам на предстоящей неделе придется применить свои коммуникативные навыки. Вы с изумлением обнаружите, что конфликты в коллективе будут вспыхивать на ровном месте. Только благодаря вам удастся наладить нормальную работу в офисе.

Семейные Стрельцы будут радостно искать подарки для своих близких, которые окажутся очень удачными. Ваша креативность будет на высоте и в отношениях с партнером.

Одинокие Стрельцы будут приглашены на множество дружеских вечеринок. Ни в коем случае не отказывайтесь, если хотите наконец-то с кем-то познакомиться.

Фото: [ Сергей Хакимов/Подмосковье Сегодня ]

Козерог

Козерогам нужно рискнуть и взять на себя ответственность на работе. Будет немного страшно и непривычно, но вы со всем прекрасно справитесь. Именно на этой неделе у вас есть шанс поговорить с начальством о повышении зарплаты.

И одинокие, и семейные Козероги будут купаться в лучах заботы и любви близких и родных людей. Неделя будет очень приятная и запомнится надолго своими сюрпризами.

Водолей

Рабочая неделя Водолеев пройдет очень тихо и спокойно, что не может не радовать. Вы будете удовлетворены результатами своего труда.

Семейные Водолеи пригласят в гости друзей и отлично проведут время. То же самое ждет и Водолеев-одиночек. Вспомните, с кем вы давно хотели бы увидеться — ваш друг с удовольствием примет приглашение.

Рыбы

Рыбам стоит слушать свою интуицию в рабочих моментах. Коллеги могут преподнести сюрпризы и не всегда приятные. Кто-то отчаянно завидует вашим успехам. Не делитесь ни с кем своими личными проблемами.

Семейные Рыбы проявят не свойственную им инициативу в отношениях, чем несказанно порадуют своего партнера. Ждите подарков и сюрпризов в ответ.

Одинокие Рыбы перестанут мечтать и решат взять судьбу в свои руки. Знакомств будет много на предстоящей неделе, а одно особенно очень вас заинтересует.

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