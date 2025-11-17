Будущим родителям советуют заранее проверить здоровье перед зачатием
Фото: [Фото: istockphoto.com/Liudmila Chernetska]
Парам, которые планируют рождение ребенка, рекомендовано пройти медицинское обследование. Об этом сообщила в интервью Life.ru главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава РФ Лейла Адамян.
По словам специалиста, диагностика перед зачатием позволяет выявить факторы риска и снизить вероятность осложнений, влияющих на здоровье будущего ребенка. Министерство здравоохранения отмечает, что ранняя медицинская подготовка помогает парам получить объективную оценку состояния организма и вовремя скорректировать возможные отклонения.
Адамян подчеркнула, что профилактический подход остается одним из ключевых инструментов повышения качества репродуктивного здоровья в стране.
