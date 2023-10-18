«Лучше жить с мамой»: ясновидящая рассказала, как избавиться от венца безбрачия

Не только для женщин проблема одиночества стоит очень остро. Иногда и мужчине за всю жизнь не удается встретить ту единственную. «Одинокий волк», «бобыль», «старый холостяк» — так называют неженатых мужчин, и многие девушки думают, что с ними что-то не так. И вовсе не жадность, агрессия или мерзкий характер становятся причинами одиночества, а банальный венец безбрачия.

Знаменитая ясновидящая Инесса Алиева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что это такое и как от него избавиться.

«Венец безбрачия — это та же самая порча, наведенная на мужчину. Она влияет на все энергополе человека, не дает построить крепкие здоровые отношения с женщиной. Хоть встречи и бывают, но за ними сразу же следуют расставания. Женщины бегут от такого мужчины, как от огня», — пояснила Алиева.

Также бывает, что мужчина зацикливается на одной женщине и может всю жизнь страдать из-за нее, продолжила ясновидящая. Он погружается в депрессию или начинает мстить всем женщинам, его характер портится и общаться с ним становится невозможно, добавила экстрасенс.

«Многие маменькины сынки носят венец безбрачия, потому что мать не отпускает их во взрослую жизнь, привязывает к себе. Любую женщину он сравнивает с мамой, которая для него является идеалом», — подчеркнула Алиева.

Кроме того, мужчина, который вышел из тяжелых отношений с женщиной, может сам себя запрограммировать на одиночество, уверена ясновидящая.

«Если женщина его постоянно гнобила, унижала, издевалась, а потом бросила, он может решить, что не достоин женщин, и поставить сам себе некую кодировку на одиночество. Более того, он может решить, что одному лучше», — отметила Алиева.

Помимо этого, иногда одиночеством вселенная наказывает мужчин за женские обиды — тогда помочь ему никто не сможет: придется принять и пройти это наказание, убеждена эксперт.

Тихони, любящие сидеть дома, интроверты и те, кому хорошо только в одиночестве, не имеют никакого венца безбрачия, заключила Алиева. Но если мужчине одному плохо, то стоит сходить к специалисту, провести диагностику и снять с себя этот негатив.

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