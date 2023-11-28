«Будут кражи товара»: продавец маркетплейсов опасается новых рисков после изменений на Wildberries

Так, изменить срок доставки товара теперь станет возможным только после согласования с потребителем. У покупателя также появилось безусловное право отказаться от товара после его покупки, в том числе от технически сложных устройств.



Прокомментировать нововведения согласился продавец маркетплейсов, оборот которого составляет 300 миллионов рублей в год, президент Лиги Селлеров Евгений Трифонов.

Воровство в огромных масштабах

Он рассказал нашему корреспонденту, что является и покупателем, и поставщиком на популярных маркетплейсах более шести лет.

«Теперь покупатель не обязан проверять товар при получении, а датой возврата продукции будет считаться тот момент, когда покупатель решил отказаться. Этот пункт вызывает вопросы. Изначально покупатель был не обязан проверять товар, потом снова обязан, теперь опять отменили? Все просто. Кражи, порча и подмены товара со стороны покупателей раньше очень процветали, причем в огромных масштабах. Мой действующий ассортимент составляет более 4000 артикулов, и случаи кражи и подмен у меня исчисляются сотнями», — рассказал Трифонов интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Однако когда покупателей обязали проверять товар при получении, таких фокусов стало в разы меньше, продолжил бизнесмен, потому что стало невозможно принести товар обратно и не сказать, что в пижаме не хватает штанов или ремня на халате нет.

«Мне, как продавцу, эта новость не нравится — значит, опять будут кражи товара, и нам, продавцам, эти кражи никто не возместит. Но путь решения проблемы очевиден. Возложить на пункт выдачи заказов ответственность по презентации качества товара клиенту под камерой», — пояснил эксперт.

Другие нюансы

Трифонов отметил, что решение о согласовании сроков доставки с потребителем — правильное.

«Здесь я полностью на стороне клиента, поддерживаю. Единственное, что во многих случаях задержка происходит не со стороны поставщика, а со стороны торговой площадки. А все расходы — логистику до клиента и возврат — оплачиваем мы, поставщики. И негатив за задержку тоже посылают нам на карточку», — подчеркнул Трифонов.

Пункт о том, что теперь будет сокращен срок рассмотрения претензий о замене товара, бизнесмен поддержал. По его словам, от очень долгой обратной связи страдают не только потребители, но и поставщики.

«В компании заявили, что сейчас тестируется новый функционал программного обеспечения, позволяющий отменить заказ через личный кабинет маркетплейса. Очень удобно, вот у меня случай прямо сейчас происходит: я заказал машинку для бритья, позже наступила акция и другой поставщик снизил цену на товар, в итоге я заказал вторую точно такую же машинку по более низкой цене, и она еще доехала быстрее. Забрал ее, все понравилось, отменить бы первую, чтобы не ехала, так вот и нет такого функционала», — посетовал Трифонов.

По мнению собеседника, после нововведений некоторые улучшения наступят и для покупателей, и для продавцов. Однако есть нюансы, которые все же надо прорабатывать дополнительно.



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