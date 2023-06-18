«Будут нападать на людей»: знаменитый медиум предсказала миру новую трагедию
Экстрасенс Мишина предсказала массовое нашествие ядовитых насекомых
Фото: [freepik.com]
Экстрасенс из Подмосковья Инна Мишина, благодаря своим снам, уже не раз предсказывала различные стихийных бедствия, происходящие в мире.
На этот раз сильнейшая провидица России увидела во сне нашествие насекомых, которое случится на пустынных территориях.
«Мне показали пустыни. Видела пирамиды и другие пустыни, с холмами. В песке начинается скопление насекомых и других животных. Где-то жуки, где-то змеи, где-то тарантулы, скарабеи и скорпионы», – поделилась ясновидящая с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Насекомые, по словам собеседницы, начнут сбиваться в стаи и нападать на людей.
«В основном ядовитые будут нападать. Видела еще цифру «3». То ли это третий месяц, то ли это произойдет в течение трех лет. Букв никаких не было. Возможно, это произойдет в разных точках мира. Но я точно видела пирамиды. В Египте точно будет», – пояснила экстрасенс.
Также ясновидящая отметила, что из песка насекомых как бы выталкивало водой.
«Возможно, будет какой-то сильный дождь или это произойдет после стихийного бедствия. Например, цунами. То есть из-за влажности в земле начнут вылезать жуки и пауки. Это будет прям нашествие», – добавила Мишина.
Ранее провидица предсказала ближайшее будущее России и мира.