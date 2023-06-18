«Будут нападать на людей»: знаменитый медиум предсказала миру новую трагедию

«В основном ядовитые будут нападать. Видела еще цифру «3». То ли это третий месяц, то ли это произойдет в течение трех лет. Букв никаких не было. Возможно, это произойдет в разных точках мира. Но я точно видела пирамиды. В Египте точно будет», – пояснила экстрасенс.