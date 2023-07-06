«Будут штрафовать всех поголовно»: выяснились последствия новой инициативы Госдумы

В Госдуме предложили внести в КоАП штрафы за пропаганду жестокого обращения с животными. Такой информацией делятся «Известия».

Как рассказал юрист Виктор Иванов, сумма штрафа для юридических лиц будет доходить до 100 тыс. рублей, а для физических — до 30 тыс. рублей.

«Подводные камни есть во введении штрафа за изготовление и распространение материалов, которые ведут пропаганду жестокого обращения с животными. Там штраф — до 20 тыс. рублей для частных лиц», — уточнил Иванов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, многие блогеры делают или распространяют такие видеоролики, и очень сложно доказать, что автор просто стал невольным свидетелем жестокого обращения с животным, а не смоделировал эту ситуацию для «хайпа».

«Этот момент очень тонкий, и очень сложно прочертить эту грань. Мне видится, что будут поголовно просто-напросто штрафовать всех тех, кто распространяет видеоролики с жестоким обращением с животными», — отметил собеседник.

Однако Иванов уточнил, что если в ролике блогер будет говорить, что стал свидетелем такой ситуации и рассказывать, что в ней происходит, что это делает другой человек, то видео будет использоваться как информационное.

«В случае, если захотят оштрафовать за подобный ролик, блогер должен будет обратиться в правоохранительные органы», — посоветовал адвокат.

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