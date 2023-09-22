«Будут стягивать энергию»: знаменитая ясновидящая раскрыла опасность купленного на выставке талисмана

Люди, которые интересуются магией, особенно любят выставки эзотерической направленности. Чего там только нет: и натуральные камни, и одежда, сшитая своими руками, и украшения, и разнообразные амулеты.

Знаменитая ясновидящая Инесса Алиева рассказала, можно ли покупать в таких местах обереги и безопасно ли это для покупателя.

«На самом деле, купленные амулеты не имеют никаких магических свойств. Если продавец убеждает, что талисман заряжен, то это не так. Потому что каждый амулет мастер должен зарядить прямо при клиенте», — заявила Инесса Алиева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Бывает, что мастер специально продает амулеты, чтобы стягивать энергию. Все зависит от продавца и от того, с какими мыслями и целями он создавал талисман, пояснила ясновидящая.

«Есть много таких практиков, которые стягивают потихонечку энергию. Они хотят продать побольше и работают с темными материями», — добавила Алиева.

Отказываться от покупки талисманов не надо, уверена она. Его просто нужно очистить перед ноской.

«Все талисманы очищаются либо через благовония, либо через огонь, воду или соль. Можно положить амулет на сутки в четверговую соль, можно использовать освещенную воду. Еще можете окурить амулет полынью, зверобоем, бессмертником или можжевельником», — заключила эксперт.

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