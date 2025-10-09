Бухгалтера осудят за лишение работников зарплат на 2 млн рублей

На Ямале возбуждено уголовное дело в отношении бухгалтера подведомственного учреждения департамента строительства округа, подозреваемой в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».

По данным следствия, женщина систематически вносила заведомо ложные данные в платежные документы, присваивая деньги, предназначенные для выплаты заработной платы сотрудникам. Общая сумма причиненного государству ущерба превысила два миллиона рублей.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). В настоящее время следственные органы решают вопрос об избрании меры пресечения для фигурантки.

